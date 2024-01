ISW рассказал, что стоит за встречей Путина с семьями ликвидированных в Украине оккупантов 1 8.01.2024, 9:35

Был тщательный подбор.

Путин 6 января провел встречу с тщательно отобранными членами семей военнослужащих ВС РФ, которые были ликвидированы на войне против Украины. Он рассказывал басни о «героизме» военных преступников во имя «защиты интересов России», и обещал «всестороннюю господдержку» их родным, хотя они и так – не «последние люди» во власти.

Глава Кремля вел себя как так называемый милостивый лидер, но очевидно, что такое его «ухаживание» активизировалось в преддверии президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте 2024 года. О цели, которую преследует агрессор, сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что Путин собрал членов семей ликвидированных оккупантов в своей резиденции в Ново-Огарево – вместе отпраздновать православное Рождество. На встрече он подчеркнул «героизм» погибших военнослужащих, которые «защищают интересы России».

Также диктатор уверял, что российского правительство окажет этим семьям поддержку, но при этом делегировал ответственность за нее на российских чиновников всех уровней по всей стране.

Аналитики же подчеркнули, что недавно глава РФ присутствовал на подобных мероприятиях, во время которых представил себя «милостивым лидером», который заботится о благополучии российских военнослужащих, а также продемонстрировал свою власть выполнять их просьбы и решать проблемы.

«Путин, вероятно, использует эти повторяющиеся, широко освещаемые встречи в рамках своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, а их общественная поддержка Путина жизненно важна для способности Кремля представить российское население в значительной степени поддерживающим войну против Украины», – объяснили в ISW.

Там убеждены, что Кремль тщательно выбирал семьи, которые присутствовали на встрече с диктатором, вероятно, чтобы свести к минимуму риск того, что они могут сказать или спросить неудобные вещи. Помимо этого, администрация Путина проявила «чувствительность» к недавним публичным жалобам родственников оккупантов и продолжает предпринимать усилия по цензуре этих жалоб в открытом доступе.

