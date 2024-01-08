В Беларуси запретили продавать капсулы для стирки

В Беларуси запретили продавать капсулы для стирки3
- 8.01.2024, 9:50
- 5,402
Проверьте, возможно, вы их купили.
Проверьте, возможно, вы их купили.
Беларуси, внесены два вида капсул для стирки.
Такое решение принято Государственным комитетом по стандартизации.
Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
В реестр внесены капсулы для стирки цветного белья VIZIR ALL IN 1 и Savex Color.
При проверке обоих видов капсул было выявлено превышение показателя «пенообразующая способность» для стиральных машин с фронтальной загрузкой.
Запрет на ввоз и продажу в Беларуси указанной продукции вступает в силу с 8 января.