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В Беларуси запретили продавать капсулы для стирки

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  • 8.01.2024, 9:50
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В Беларуси запретили продавать капсулы для стирки

Проверьте, возможно, вы их купили.

Проверьте, возможно, вы их купили.

Беларуси, внесены два вида капсул для стирки.

Такое решение принято Государственным комитетом по стандартизации.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

В реестр внесены капсулы для стирки цветного белья VIZIR ALL IN 1 и Savex Color.

При проверке обоих видов капсул было выявлено превышение показателя «пенообразующая способность» для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Запрет на ввоз и продажу в Беларуси указанной продукции вступает в силу с 8 января.

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