В Беларуси запретили продавать капсулы для стирки 3 8.01.2024, 9:50

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Проверьте, возможно, вы их купили.

Проверьте, возможно, вы их купили.

Беларуси, внесены два вида капсул для стирки.

Такое решение принято Государственным комитетом по стандартизации.

Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

В реестр внесены капсулы для стирки цветного белья VIZIR ALL IN 1 и Savex Color.

При проверке обоих видов капсул было выявлено превышение показателя «пенообразующая способность» для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Запрет на ввоз и продажу в Беларуси указанной продукции вступает в силу с 8 января.

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