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Не все еще добил

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 8.01.2024, 10:00
  • 4,676
Не все еще добил

Как Путин развалил российскую космическую программу.

Арабские Эмираты построят модуль воздушного шлюза для окололунной станции НАСА в рамках программы лунных исследований «Артемида».

Эмираты! Арабские! Эй, Лавров, где вы там со своим «неоколониализмом»? Прибегайте скорее с этой погремушкой и расскажите российскому народу, как «Запад» колонизирует мир. Что же с вами-то Эмираты не осваивают Луну?

Партнёр НАСА в Эмиратах - Международный космический центр имени Мохаммеда бин Рашида. Модуль воздушного шлюза, который он разработает, позволит экипажу выполнять выходы в открытый космос, устанавливать и извлекать научное оборудование.

Что же «Роскосмос»? Чем занят после Рогозина? Отдыхает? Оттуда доносится какой-то административный шум и слова. Похоже, что даже Эмираты скоро обгонят великую космическую державу. В сотрудничестве с НАСА точно.

В который раз остаётся лишь поражаться степени отставания страны. Достигнутым при Путине результатам. Потерянная четверть века. И ведь дальше хочет сидеть. Не все еще добил.

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