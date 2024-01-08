Как провалились «контрсанкции» белорусских властей 1 8.01.2024, 10:11

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Репортаж из магазина.

Эмбарго на некоторую западную еду исполнилось два года. Под запрет попали известные бренды кондитерки, молочки, мяса, овощей и фруктов. Потом эмбарго смягчали, но недавним постановлением правительство решило: эти меры с нами как минимум еще на год, до конца 2024-го. Вспомним, как все начиналось: постановление Совмина №700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» появилось в декабре 2021 года. Это тот самый список еды из «недружественных» стран, которую нельзя возить в Беларусь. В постановлении было 18 укрупненных позиций — точнее, коды, под которые подпадали многие привычные в стране бренды.

Этот Новый год мы встретили с испанскими хурмой и клементинами, и никакие эмбарго этому не помешали, пишет onliner.by.

Самая народная позиция — яблоки. По новому постановлению правительства для них сделали больше поблажек: раньше разрешали «недружественный» импорт только в июле, теперь ввоз разрешили с апреля по июль, когда белорусские яблоки уже могут закончиться.

Сейчас цены начинаются в основном от 2,5 рубля за белорусские яблоки и доходят до 5 за молдавские.

Многие позиции — вроде лимонов, апельсинов, мандаринов, киви и гранатов — Европа (чаще всего Испания) и Турция закрывают по примерно похожим ценам.

Элитные лимоны из Узбекистана в разы дороже обычных. В районе 30 рублей стоят персики и нектарины, которые ломают представления о сезонах и приезжают сейчас из ЮАР.

Главная забота овощной полки — это не контрсанкции, а цены на самые обычные огурцы и помидоры. «Золотые» огурцы по 17 рублей приезжают из России, белорусские гладкие стоят в районе 7,5 рубля.

В помидорах больше импортного разнообразия, но цены это особо не спасает — увы, нужно ждать лета. Пока турецкие продают по 10—11 рублей, российские — по 14, азербайджанские — по 16. Цены на черри из Марокко переводить в килограммы не хочется: там доходит до 30 рублей.

В замороженных овощах снова есть немного польской продукции, но вот помидоры больше не возят.

Консервация пережила эмбарго с минимальными потерями: варенье и джемы из Франции, Италии и Польши, вяленые помидоры из Италии и Турции, оливки из Испании и Греции.

Добавилось немного экзотики вроде иранского варенья из моркови, а также маракуйя в виде пюре из Таиланда.

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