Мошенники используют российский сериал о гопниках «Слово пацана», чтобы обманывать белорусов 8.01.2024, 10:26

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Назван алгоритм действий злоумышленников.

В сети появляется все больше объявлений о «кастинге» для участия во втором сезоне российского сериала о гопниках «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но на самом деле это мошенники. Об этом сообщает госТВ.

Актеров массовки выбирают едва ли не во всех городах России, и даже в Минске уже якобы начались съемки.

Белорусов предупреждают, что, если им приходит информация в группе в соцсети, связанная с тем, что их кандидатуру для съемок уже одобрили, а также просят указать личную информацию, это делают мошенники.

Это не первый случай обманных действий, связанных с популярностью «Слова пацана». Ранее в МВД рассказали, что стали появляться поддельные сайты для его просмотра — белорусская милиция насчитала почти 400 таких площадок. Такие ресурсы обещают бесплатный доступ ко всем эпизодам, однако после начала просмотра появляется всплывающее окно, предлагающее оплатить подписку на сутки за символическую сумму. Пользователей перенаправляют на внешний ресурс, и если они совершают оплату, то им незаметно оформляется еженедельная подписка, которая автоматически продлевается по истечении срока действия.

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