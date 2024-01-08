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Украинские партизаны проникли в российскую дивизию имени Дзержинского в Балашихе

  • 8.01.2024, 10:48
  • 1,738
Украинские партизаны проникли в российскую дивизию имени Дзержинского в Балашихе

И передали «привет».

Украинские защитники все ближе и ближе к столице РФ. Партизанское движение «Атеш» заявило, что его агенту снова удалось проникнуть в дивизию имени Дзержинского в Балашихе (крупнейший город Московской области).

Агент получил личные данные военных, которые участвуют в войне.

«Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Агент передает пламенный привет сослуживцам», — написали партизаны.

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