Украинские партизаны проникли в российскую дивизию имени Дзержинского в Балашихе
- 8.01.2024, 10:48
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И передали «привет».
Украинские защитники все ближе и ближе к столице РФ. Партизанское движение «Атеш» заявило, что его агенту снова удалось проникнуть в дивизию имени Дзержинского в Балашихе (крупнейший город Московской области).
Агент получил личные данные военных, которые участвуют в войне.
«Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Агент передает пламенный привет сослуживцам», — написали партизаны.