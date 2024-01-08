Украинские партизаны проникли в российскую дивизию имени Дзержинского в Балашихе 8.01.2024, 10:48

1,738

И передали «привет».

Украинские защитники все ближе и ближе к столице РФ. Партизанское движение «Атеш» заявило, что его агенту снова удалось проникнуть в дивизию имени Дзержинского в Балашихе (крупнейший город Московской области).

Агент получил личные данные военных, которые участвуют в войне.

«Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Агент передает пламенный привет сослуживцам», — написали партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».