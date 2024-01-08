Россия атаковала «ЛНР»
- 8.01.2024, 10:56
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Удар нанесен по Рубежному.
В Рубежном в «ЛНР» произошел нештатный сход российской авиабомбы ФАБ-250. Об этом со ссылкой на назначенного Россией главаря террористов Леонида Пасечника сообщает ТАСС.
По словам Пасечника, обошлось без жертв, жильцов нескольких домов эвакуировали.
2 января 2024 года в результате аварийного схода боеприпаса российские ВКС разбомбили село Петропавловку в Воронежской области. В результате пострадали более 100 домов, восемь домов были разрушены полностью.