Россия атаковала «ЛНР» 8.01.2024, 10:56

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Удар нанесен по Рубежному.

В Рубежном в «ЛНР» произошел нештатный сход российской авиабомбы ФАБ-250. Об этом со ссылкой на назначенного Россией главаря террористов Леонида Пасечника сообщает ТАСС.

По словам Пасечника, обошлось без жертв, жильцов нескольких домов эвакуировали.

2 января 2024 года в результате аварийного схода боеприпаса российские ВКС разбомбили село Петропавловку в Воронежской области. В результате пострадали более 100 домов, восемь домов были разрушены полностью.

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