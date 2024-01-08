В Беларусь пришли настоящие морозы 8.01.2024, 10:58

До -28°C.

Сегодня утром температура воздуха в Беларуси значительно снизилась.

Самая низкая температура зафиксирована в -28°C на севере страны, а самая высокая – в -13.3°C на юго-западе.

Жителям рекомендуется одеваться тепло и избегать длительного пребывания на улице.

Школы могут закрыться при минус 25°С и ветре более 3м/с, заявил врач-эпидемиолог Андрей Буров.

В зимние месяцы родители интересуются, при какой температуре можно не вести детей в школу. Решение о приостановке учебного процесса принимают местные органы власти, учитывая погодные условия.

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