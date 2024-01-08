«Есть много вариантов избежать Орбана» 2 8.01.2024, 11:09

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Виктор Орбан

Шарль Мишель прояснил ситуацию с преемством в Евросовете.

В Европейском Совете может существовать политическая воля избежать председательства Виктора Орбана – лидера Венгрии, которого критикуют за пророссийскую позицию. Если это так, у европейских лидеров достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника для действующего президента Евросовета Шарля Мишеля.

Об этом 7 января заявил сам Шарль Мишель в комментарии журналистам, передает Reuters. Напомним: 6 января Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, объявил о решении баллотироваться на парламентских выборах ЕС в июне 2024 года. Это означает, что он покинет пост главы Европейского Совета до истечения срока своих полномочий в конце ноября.

Поскольку в Совете ЕС с июля по декабрь председательствует Венгрия, ее премьер-министр Орбан мог бы в итоге возглавить заседания Евросовета.

«Я хочу прояснить: в любом случае в июне должно быть принято решение относительно моего преемника, а решение по [моему переходу в Европейский] парламент будет в июле. Поэтому Совету легко принять решение, назначить моего преемника на должности», – заверил Мишель.

Он добавил, что «существует множество инструментов, если есть политическая воля избежать Орбана» во главе Европейского Совета.

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