Ученые выяснили, какие ягоды продлевают жизнь на 31% 3 8.01.2024, 11:13

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Полезные свойства объясняются наличием особых соединений.

Употребление ягод и фруктов способствует не только улучшению работы пищеварительной системы и укреплению иммунитета, но и может увеличить продолжительность жизни, сообщает издание The Journal of Nutrition.

Для проведения исследования ученые из Пенсильвании, США, пригласили 37 232 добровольцев. На протяжении восьми лет эксперты наблюдали, как ягоды влияют на продолжительность жизни участников. В начале эксперимента были изучены пищевые привычки и рассчитано потребление биоактивных компонентов при употреблении ягод для каждого испытуемого.

Особое внимание было направлено на ягоды, богатые флавоноидами. В ходе исследования выяснилось, что среди участников, употреблявших достаточное количество ягод, богатых этими полифенольными соединениями, риск смерти значительно снизился по сравнению с теми, кто употреблял недостаточное количество таких ягод.

Продолжительность жизни среди участников, которые употребляли клубнику, увеличилась на 14%. Среди любителей черники риск смерти был ниже на 21%. Однако самый низкий риск смерти, уменьшенный почти на 31%, был зафиксирован среди тех, чей рацион регулярно включал клюкву.

Кроме того, употребление клюквы снижает риск смерти среди людей с заболеваниями дыхательной системы более чем на 59%. Сравнительные анализы брались у участников «ягодной» группы и контрольной, в чьем рационе практически отсутствовали любые виды ягод.

По мнению исследователей, свойства ягод в профилактике преждевременной смерти объясняются наличием соединений, которые защищают от развития различных заболеваний и продлевают жизнь.

Несмотря на то что все ягоды полезны для здоровья, ученые рекомендуют обратить внимание на те, у которых более темная окраска — красная, фиолетовая или практически черная. В этих ягодах содержится наибольшее количество флавоноидов.

Что такое флавоноиды

Флавоноиды – это полифенольные соединения, которые синтезируются растениями и содержатся в их продуктах. Они обладают антиоксидантными, противовоспалительными и капилляропротекторными свойствами.

Флавоноиды включают флавоны, флавонолы, изофлавоны, халконы и дигидрофлавонолы.

Они содержатся в различных продуктах, таких как цитрусовые, зеленый чай, черника, лук, чеснок, яблоки, груши и виноград.

Флавоноиды играют важную роль в поддержании здоровья человека, поскольку участвуют в защите клеток от свободных радикалов и других вредных воздействий окружающей среды.

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