Украинские военные расширяют свой плацдарм в Херсонской области
- 8.01.2024, 11:21
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ВСУ активными действиями наносят противнику потери в живой силе и технике.
Силы обороны Украины продолжают работу по расширению своего плацдарма на Херсонском направлении и при этом успешно сдерживают атаки российских захватчиков на Донетчине, информирует Генштаб ВСУ на своей персональной странице в социальной сети Facebook.
В украинском военном ведомстве также рассказали, что за минувшие сутки, 7 января, на фронте произошло 35 боевых столкновений. Стало известно, что в Запорожской области ВСУ отразили атаку российских оккупантов западнее Вербового.
«На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ Одесса украинские воины продолжают меры по расширению плацдарма, активными действиями наносят противнику потери в живой силе и технике», - отчитались представители Генерального штаба.