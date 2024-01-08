Украинские военные расширяют свой плацдарм в Херсонской области 8.01.2024, 11:21

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ВСУ активными действиями наносят противнику потери в живой силе и технике.

Силы обороны Украины продолжают работу по расширению своего плацдарма на Херсонском направлении и при этом успешно сдерживают атаки российских захватчиков на Донетчине, информирует Генштаб ВСУ на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

В украинском военном ведомстве также рассказали, что за минувшие сутки, 7 января, на фронте произошло 35 боевых столкновений. Стало известно, что в Запорожской области ВСУ отразили атаку российских оккупантов западнее Вербового.

«На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ Одесса украинские воины продолжают меры по расширению плацдарма, активными действиями наносят противнику потери в живой силе и технике», - отчитались представители Генерального штаба.

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