Знаменитый фонарщик из Бреста показал свой «Москвич-412», с которым не хочет расставаться 6 8.01.2024, 11:33

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Этого человека знают многие в городе и далеко за его пределами.

Этого человека знают многие в Бресте и далеко за его пределами, ведь он единственный в нашей стране (а возможно, и в мире) представитель исчезнувшей с появлением современных технологий профессии фонарщика. Почти 15 лет Виктор Кирисюк каждый вечер вручную зажигает газовые фонари. Ровно в ту минуту, когда он «оживляет» последний фонарь на Советской, уличное освещение как по волшебству включается во всем городе, пишет av.by.

Необычный ритуал зажигания фонарей стал визитной карточкой города над Бугом, а единственный в своем роде фонарщик в форме петровских времен — живой легендой, символом света и волшебства. Поговаривают, он даже желания исполняет…

Хранитель огня и сказочный волшебник, в обычной жизни Виктор Петрович-муж, отец и дедушка, проводит свободное время на даче, с увлечением занимается садом и огородом. А еще его часто можно найти в гараже, где он с энтузиазмом занимается обслуживанием и ремонтом своего «Москвича», у которого, кстати, есть имя — Дракон!

— «Москвич-412» 1991 года выпуска я приобрел шесть лет назад за $550, — рассказывает Виктор Петрович. — До этого 13 лет эксплуатировал «Москвич-2140». Тот свое отъездил… После купил у соседа Volkswagen Golf II и через неделю его продал: не мое, не лежала душа! Стал искать именно «Москвич», на другие марки уже не смотрел.

«Москвич-412» выпускался с 1967-го на Московском заводе малолитражных автомобилей, позднее переименованном в автомобильный завод имени Ленинского комсомола. В связи с большим спросом в 1967 году в Ижевске была построена новая площадка, которая приступила к производству «Москвича-412» по технической документации АЗЛК.

Считалось, это было связано с тем, что большая часть продукции самого АЗЛК шла на экспорт. Потребовалось еще одно предприятие, чтобы удовлетворить спрос внутри страны. Модель-412 выпускалась в Ижевске до 1997 года, в то время как на московском заводе автомобиль был снят с производства еще в 1976-м. Благодаря своей неприхотливости и выносливости эта машина пользовалась популярностью в огромной армии отечественных автомобилистов, продержавшись на конвейере более 30 лет.

— Почему машина получила прозвище Дракон? — интересуемся у владельца.

— В 70—80-х годах все, даже сотрудники ГАИ, так называли «Москвичи». Наверное, из-за внешнего сходства с этим мифическим существом.

— А ещё «412-й» именовали советским BMW…

— Да, это так! В ФРГ в шестидесятых годах компания BMW имела репутацию производителя надёжных, комфортабельных, динамичных и управляемых седанов. В СССР аналогичный имидж был у «Москвичей». Но дело не только в этом. «412-й» «Москвич», по сути, усовершенствованная версия «408-го». И основное отличие заключалось в ином двигателе, прототипом которого стал новейший по тем временам немецкий мотор BMW M10.

Имея рабочий объём 1,5 литра, силовой агрегат обновлённого «Москвича» мог похвастаться мощностью до 75 лошадиных сил. В начале 70-х это считалось отличным показателем! Благодаря мощному двигателю «412-й» стал самым быстрым серийным авто в СССР и даже снискал спортивную славу. Бытует мнение, что успех этот автомобиль заслужил именно за неоднократное участие в международных ралли: мощный двигатель модели 412 впервые позволил советским спортсменам всерьёз конкурировать с западными гонщиками.

В 1968 году четвёрка таких «Москвичей» участвовала в труднейшем ралли Лондон — Сидней. Из двенадцати команд лишь четыре дошли до финиша, не потеряв ни одной машины, — в том числе советская. Очень неплохо экипажи на «Москвичах» выступили через два года и в марафоне Лондон — Мехико. Потом — в многодневном ралли «Тур Европы». Кстати, заметки из газет об этих знаковых событиях Виктор Петрович бережно хранит под обложкой для автодокументов.

— Нет автомобилей крепче и надёжнее, чем те, советские, — уверен брестчанин. — Машине более 30 лет, а она до сих пор на ходу и ежедневно эксплуатируется. По кузову не ржавая, не «варёная». Крыша ещё в родной краске, а так весной сам красил её. Купил краску за 10 рублей и валик за 2 рубля. После знакомый посмотрел и говорит: «Так ты сам машину лучше покрасил, чем мне специалисты!» А последние за процедуру, между прочим, 600—700 долларов берут…

— Периодически, конечно, надо руку прикладывать: то тормоза починить, то сцепление… Ремонтом занимаюсь самостоятельно. Считаю, шофёр должен в своём автомобиле сам разбираться. У нас ведь сейчас часто у водителей только ключ от зажигания в руке, а как что-то с машиной случится, не понимают, в чём дело. Я в багажнике всегда с собой вожу инструменты, разные запасные части на всякий случай, технические жидкости.

— А где запчасти на «Москвич» берете?

— О! Так найти их не проблема! Многие, у кого были раньше «Москвичи», отдают детали бесплатно. Как-то знакомый позвонил, говорит, мол, тут собираются такой «Москвич», как у тебя, на металлолом сдавать, приезжай да бери, что надо. А вообще, и на авторынке запчасти можно найти, стоят они недорого. Нижние шаровые опоры менял в прошлом году, купил в киоске на рынке — китайцы делают! Диск сцепления как-то брал, изготовлен в Серпухове.

— Куда чаще ездите на машине?

— Вообще, она мне нужна в основном для дачи. На работу порой проще на общественном транспорте добраться: в центре проблемы с парковкой и пробки в час пик… На Драконе езжу ещё в деревню в Ивановском районе. Так эти 400 км в день без проблем «Москвич» проходит. Крейсерская скорость — 90 км/ч, поедет и быстрее, но по инструкции нельзя!

— А кроме этого, «412-й» имеет очень крепкий кузов, благодаря чему отлично зарекомендовал себя при перевозке грузов. Объём багажника — 350 л, а паспортная грузоподъёмность — 340 кг. Четыре пассажира и полный багажник картошки везёт, я ещё прицеп цепляю.

Автомобиль живучий, с хорошей проходимостью. Поехали мы как-то за грибами в лес. Знакомые на кроссовере полноприводном, а мы — на «Москвиче»! Впереди огромная лужа, некоторые стали переживать, мол, вряд ли вы там на своей машине проедете… А я ту лужу без проблем преодолел! Владельцы джипа очень удивились.

— А как себя чувствуете в городском потоке?

— Отношение к «Москвичам» на дороге, конечно, оставляет желать лучшего. Какая-то иномарка, особенно дорогая, никогда за «Москвичом» ехать не будет, обязательно надо обогнать! А в целом проблем нет. Мотор работает исправно, тихо. Техосмотр прохожу раз в год, как положено. Там, кстати, часто удивляются, что машина в таком хорошем состоянии для своего возраста. Как-то сотрудник ГАИ остановил меня, проверил документы и говорит: «А я вас узнал, больше останавливать не буду». Да я и не нарушаю никогда, алкоголь вообще не употребляю, даже пиво не пью.

— А расход топлива большой?

— Расход по паспорту — 7,5 л на 100 км, с учётом износа двигателя я считаю грубо — 10—11 литров. Автомобиль по нынешним меркам, наверное, довольно расточительный. Но я всегда говорю: пусть чуть больше бензина «ест», зато какая экономия на запчастях и ремонте!

— А правда, что если потереть пуговицу на вашем мундире и загадать желание, то оно обязательно исполнится?

— По старинному поверью, человек, который дарит свет, приносит счастье и удачу людям. Многие загадывают желания, потом приходят, рассказывают, что сбылось, благодарят.

— О чём просят?

— Не все озвучивают желания, да и у каждого они свои. Помню, одна женщина кричала: «Хочу замуж, хочу машину!» Надеюсь, её мечты исполнились.

— А вы сами хотели бы поменять свой «Москвич» на более свежую и комфортабельную модель?

— Такого желания у меня нет. У меня большой запас запчастей. Ремонтирую, обслуживаю машину сам, знаю её как свои пять пальцев. Поэтому смысла менять авто не вижу. Этот «Москвич» уже словно член семьи. Я с ним разговариваю, рассказываю ему, куда едем. Когда добираюсь до места назначения, благодарю, что довёз. Я даже не курю в салоне и никому не разрешаю.

— Современные автомобили с электроникой я не люблю. Здесь у меня вся машина на контроле: зарядка, топливо, давление, температура. Я всё сам вижу и проверяю, не жду, пока какая-то лампочка загорится или пищать что-нибудь начнёт.

На комфорт тоже не жалуюсь. Печка есть, зимой тепло. Тут даже обдув на ноги имеется, внизу люк открывается. Сиденье регулируется и раскладывается, можно полежать.

— Мой 11-летний внук Максим любит ездить со мной на машине. Часто смотрит в интернете автомобили, говорит: «Если куплю авто, то только «Москвич»»! Мама подарила ему большую копилку, теперь копит на своего «дракона»…

— Хорошо, если не о новом авто, то о чём вы мечтаете?

— Какие у меня мечты… Хочется мира, чтобы люди были добрее друг к другу, чтобы все были здоровы, а в семьях царили покой и счастье!

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