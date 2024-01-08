В России обнаружили мертвым пропагандиста, который накануне засветился в Мариуполе 2 8.01.2024, 11:43

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Он заявлял о коррупции в городе.

В Ростовской области РФ 6 января был найден мертвым журналист Александр Рыбин, который через многие прокремлевские издания освещал новости из «Л/ДНР», сообщает «Обозреватель». За неделю до этого он засветился во временно оккупированном украинском городе Мариуполь, рассказывая о коррупции «властей».

Об этом сообщили его коллеги с онлайн-журнала «Рабкор», ссылаясь на родственников и друзей. Говорят, тело пропагандиста обнаружили около трассы в районе города Шахты, но смерть не была криминальной.

«Последний раз выступал в эфире 30 декабря из Мариуполя. Во время него говорил, что в городе после обстрелов нет новогоднего настроения, а также предположил коррупцию в сфере строительства. Кроме того, пожелал россиянам смену власти», – пишут некоторые росСМИ.

Тем временем Следственный комитет РФ по Ростовской области заявил, что на теле Рыбина, найденном в субботу рядом с автостоянкой в Красносулинском районе, «признаков криминальной смерти не выявлено». Там добавили, что сперва проведут судебно-медицинскую экспертизу, а потом будут решать, как квалифицировать дело о гибели россиянина.

Известно, что 40-летний Александр Рыбин был родом из Калининградской области РФ, на журналиста учился в Тверском госуниверситете. Во время российского вторжения в Украину, в частности в течение 2023 года, снимал пропагандистские сюжеты в «Л/ДНР», а до этого – в Иране, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, США, Эфиопии, Афганистане, Узбекистане, Таджикистане.

Его называют «этнографом, путешественником, политическим обозревателем и журналистом-международником» со специализацией в области Ближнего Востока и Средней Азии, которой сотрудничал со многими изданиями – рупорами Кремля.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что последний раз пропагандист Рыбин выходил в эфир возле руин разбомбленного войсками РФ мариупольского Драмтеатра. Тогда он не только раскритиковал процесс «реконструкции» оккупантами города, но и затронул тему гастролеров из Центральной Азии, приехавших в Мариуполь «на заработки». Пропагандист пообещал, что по прибытии в Москву подготовит и опубликует подробный материал на тему субподрядчиков, «восстанавливающих» разрушенный город с использованием труда мигрантов.

«Не сложилось. С учетом персоналий «обладателей Мариуполя от русни» и количества украденных денег, кто является бенефициаром его внезапной смерти понятно (читай РосКапСтрой). Короч, доп-ся. В любом случае минус один российский пропагандист это хорошо. Вдвойне, когда его убрала сама русня. Здоровья погибшему», – иронически прокомментировал Андрющенко.

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