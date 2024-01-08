Forbes: Украина нашла неожиданное применение советским пушкам 3 8.01.2024, 11:57

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Теперь у ВСУ есть новая машина ПВО.

Украина получила новую машину противовоздушной обороны, установив на старый БТР М-113 автоматические пушки советского образца ЗУ-23-2, пишет Forbes.

«Видимо, было неизбежно, что Украина в конце концов установит на свои бронетранспортеры М-113 автоматические пушки ЗУ-23-2 образца 1960-х годов. Эти две классические системы были практически созданы друг для друга», - отмечается в статье.

Как указывает издание, ЗУ-23-2 советской разработки - это пара 23-миллиметровых пушек с ручным наведением, стреляющих шестидюймовыми снарядами на расстояние до 2 км с постоянной скоростью 400 выстрелов в минуту. Это мощное и универсальное оружие для противовоздушной обороны и наземной поддержки. В то же время М-113 американской разработки - это 14-тонный алюминиевый автомобиль с 275-сильным дизельным двигателем и местом для двух членов экипажа и 11 пассажиров.

«То, чего не хватает М-113 в бронированной защите, он компенсирует пространством, мобильностью и универсальностью. Добавьте броню и башню, и вы сможете превратить М-113 в грубую боевую машину. Добавьте ЗУ-23-2, и вы получите высокомобильную машину противовоздушной обороны и поддержки пехоты», - подчеркивает издание.

Отмечается, что ВСУ устанавливают пушки ЗУ-23-2 на всевозможные транспортные средства еще с начала полномасштабной войны. Поэтому неудивительно, что на этой неделе в социальных сетях появилось видео с украинским М-113 с ЗУ-23-2 на борту.

«Удивительно только то, что их объединение заняло так много времени. Союзники Киева предоставили украинским войскам около тысячи М-113. Помимо своей традиционной роли БТР, они также выполняют медицинские и эвакуационные миссии. С установкой ЗУ-23-2 сверху М-113 может вести огонь на поражение по пехоте и, что, возможно, еще важнее, сбивать беспилотники», - подчеркивает Forbes.

Отмечается, что прикрепив ЗУ-23-2 к М-113, украинцы сделали эти простые, но эффективные пушки еще более мобильными.

«ЗУ-23-2 работают отлично. Существуют кадры, на которых украинские военные, расположенные вдоль вероятных векторов подлета российских беспилотников «Шахед», наполняют воздух пулеметным и пушечным огнем - и сбивают пролетающие мимо них «Шахеды», - говорится в статье.

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