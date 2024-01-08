Виталий Портников: Физическая смерть Путина может случиться быстрее, чем нам кажется 3 8.01.2024, 12:07

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Хозяин Кремля создает свою армию, которая может ускорить его кончину.

Публицист Виталий Портников рассказал о том, что Путин создает свою армию, которая может ускорить его кончину.

«Сейчас мы можем только констатировать тот факт, что Путин собирается сформировать собственную армию, которая защитит его власть и его самого при любом развитии событий в РФ даже в случае народного восстания», - сообщил Виталий Портников.

Мнение Виталия Портникова по поводу того, какие действия Путина могут приблизить его смерть, можно узнать из видео на канале YouTube.

Украинский журналист рассказал, почему для главы Кремля так важно окружить себя большим количеством силовиков: «Если вдруг Путин не будет поддерживать большинство россиян, как его поддерживают сегодня, силовые структуры могут оказаться более эффективным гарантом его власти, чем народная поддержка, и таким образом российский президент может уверенно руководить своей страной аж до своей физической смерти».

При этом аналитик неожиданно заявил: «Физическая смерть Путина может случиться быстрее, чем нам кажется, потому что такое количество силовиков возле трона создает реальные возможности для мятежа и для государственного переворота. Речь идет о том, насколько эффективно будет Путин контролировать всех этих вооруженных людей, которым он вынужден доверять».

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