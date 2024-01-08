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ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ

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  • 8.01.2024, 12:14
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ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ
Иллюстрационное фото

Комплекс уничтожен во время разведывательных действий на Донецком направлении.

Бойцы Сил обороны Украины на Донецком направлении уничтожили новейший российский комплекс орбитального подавления спутников «Тирада-2». Об этом сообщают Силы спецопераций ВСУ в Телеграмм, добавив видео уничтожения вражеской техники.

Отмечается, что российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» обнаружили операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении.

«Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью», - сообщают в Силах спецопераций.

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