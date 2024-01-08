ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ

ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ1
- 8.01.2024, 12:14
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Комплекс уничтожен во время разведывательных действий на Донецком направлении.
Бойцы Сил обороны Украины на Донецком направлении уничтожили новейший российский комплекс орбитального подавления спутников «Тирада-2». Об этом сообщают Силы спецопераций ВСУ в Телеграмм, добавив видео уничтожения вражеской техники.
Отмечается, что российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» обнаружили операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении.
«Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью», - сообщают в Силах спецопераций.