ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ 1 8.01.2024, 12:14

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Иллюстрационное фото

Комплекс уничтожен во время разведывательных действий на Донецком направлении.

Бойцы Сил обороны Украины на Донецком направлении уничтожили новейший российский комплекс орбитального подавления спутников «Тирада-2». Об этом сообщают Силы спецопераций ВСУ в Телеграмм, добавив видео уничтожения вражеской техники.

Отмечается, что российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» обнаружили операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении.

«Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью», - сообщают в Силах спецопераций.

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