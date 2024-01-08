«Мэрайя и Але»: семья белорусов рассказала о проблеме со своими именами в США 3 8.01.2024, 12:19

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Сначала пытались поправлять людей, но в итоге смирились.

Семейная пара из Беларуси, которая больше года живет в США, рассказала о трудностях, с которыми постоянно сталкивается из-за написания своих имен латинскими буквами.

«Дело в том, что в наших документах вот эти англоязычные наши имена — это переведенные с белорусского языка. Я Маша, но в моем паспорте я Марыя, а мой муж — Алег, а на английском это пишется вот так: Maryia и Aleh. То есть я Мэрайя, а мой муж Але, потому что h в конце они не читают», — рассказала девушка в TikTok.

По ее словам, сначала они с супругом пытались поправлять людей и объяснять, как правильно произносить их имена, но местные удивлялись. Приходилось объяснять, почему так, но теперь уже смирились с тем, что проще откликаться на Мэрайю и Але.

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