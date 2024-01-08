«Мэрайя и Але»: семья белорусов рассказала о проблеме со своими именами в США

«Мэрайя и Але»: семья белорусов рассказала о проблеме со своими именами в США3
- 8.01.2024, 12:19
- 2,566
Сначала пытались поправлять людей, но в итоге смирились.
Семейная пара из Беларуси, которая больше года живет в США, рассказала о трудностях, с которыми постоянно сталкивается из-за написания своих имен латинскими буквами.
«Дело в том, что в наших документах вот эти англоязычные наши имена — это переведенные с белорусского языка. Я Маша, но в моем паспорте я Марыя, а мой муж — Алег, а на английском это пишется вот так: Maryia и Aleh. То есть я Мэрайя, а мой муж Але, потому что h в конце они не читают», — рассказала девушка в TikTok.
По ее словам, сначала они с супругом пытались поправлять людей и объяснять, как правильно произносить их имена, но местные удивлялись. Приходилось объяснять, почему так, но теперь уже смирились с тем, что проще откликаться на Мэрайю и Але.
@govorimprousatut 😅 #жизньвсша #жизньвамерике #переездвсша #именавсша ♬ Cena Engraçada e Inusitada de 3 Minutos - HarmonicoHCO