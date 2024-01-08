Человек-имитация Telegram-канал «СерпомПо»

8.01.2024, 12:20

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Есть лишь одно решение – заканчивать.

Мы никогда не должны забывать, что Путин – случайный человек на высшем посту. То, что он сидит там четверть века, ничего не меняет в этой оценке. Заставить страну исполнять свои фантазии — еще не значит быть государственным деятелем. Он им никогда не был.

На Рождество Путин встретился с родственниками тех, кого он втянул в 24 февраля. Зачем?

Сколько тех, с кем он не встретился и не встретится? Их десятки тысяч или уже сотни? Стадион «Лужники», где время от времени устраивают отвратительные шабаши пропаганды, всех вместит?

Есть лишь одно решение – заканчивать. Причем не так, как это выдумал Путин, а так, как нужно.

Дальше начнется то, что нам так хорошо известно по опыту Афганистана – трагедия сотен тысяч, прошедших через бойню. Она везде одинаковая, во всех странах – после Первой мировой, Второй, Вьетнама.

Путина уже не будет. Но зло, которое он принёс в мир, продолжит отзываться эхом в поколениях. Никакая ложь этого не закроет, никакие встречи ничего не изменят.

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