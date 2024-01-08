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Швейцарские ученые назвали еду, которая поднимет настроение

  • 8.01.2024, 12:25
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Швейцарские ученые назвали еду, которая поднимет настроение

Можно разработать для себя специальную диету.

Швейцарские ученые назвали еду, которая поднимет настроение. Такой пищей является та, в которой есть много белка.

К таким выводам специалисты пришли после анализа диеты подростков-спортсменов. Выяснилось, что испытуемые, чей рацион был более разнообразным, питательным и калорийным, были меньше подвержены апатии и другим признакам депрессии.

Кроме того, диета, в которой много белка — яиц, рыбы, птицы и мяса — приводит к повышению стрессоустойчивости и защите от перепадов настроения, сообщает журнал NeuroScience

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