Швейцарские ученые назвали еду, которая поднимет настроение 8.01.2024, 12:25

1,912

Можно разработать для себя специальную диету.

Швейцарские ученые назвали еду, которая поднимет настроение. Такой пищей является та, в которой есть много белка.

К таким выводам специалисты пришли после анализа диеты подростков-спортсменов. Выяснилось, что испытуемые, чей рацион был более разнообразным, питательным и калорийным, были меньше подвержены апатии и другим признакам депрессии.

Кроме того, диета, в которой много белка — яиц, рыбы, птицы и мяса — приводит к повышению стрессоустойчивости и защите от перепадов настроения, сообщает журнал NeuroScience.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».