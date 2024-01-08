«Жена замахала руками: «Нет, ни в коем случае!» 8.01.2024, 12:39

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Белорус рассказал об отношении к отечественным товарам на простом примере.

Читатель из Минска рассказал в письме сайту Charter97.org, почему в его семье никогда не купят холодильник «Атлант»:

— Узнал, что в Новый год государственный «Беларусбанк» входит с новым продуктом-кредитом под названием «На родныя тавары». Банкиров здесь можно похвалить за то, что название дали на белорусском языке. А кредит будет выдаваться с целью стимулирования продажи отечественных товаров, среди которых — мебель, холодильники, стиральные машины, велосипеды, мотоциклы, телевизоры и прочее.

Спрашиваю у жены: «Может, твоим родителям что-то стоит купить? Они же клиенты банка. Кажется, давно хотели холодильник заменить…» Но жена замахала руками: «Нет, ни в коем случае! Что ты такое придумал!»

Могу понять ее реакцию. Когда-то, только поженившись, приобрели мы холодильник «Атлант». Никаких кредитов не брали, так как ГУМ тогда устраивал еще лучшую акцию: отечественные товары можно было приобрести с выплатой траншев в течение года.

Пользовались мы этим холодильников аж 11 лет, но были не очень довольны. Внутри собиралась влага в морозильнике — «шуба» очень быстро нарастала, приходилось часто заниматься размораживанием. От чрезмерной влажности воздуха появлялась гниль. Но наибольшую заботу причиняли хрупкие передние панели от ящиков морозильника: они так часто ломались, что практически ежегодно приходилось ездить за новыми на замену в фирменный магазин.

Потом мы приобрели новую квартиру, в которой было определенное оборудование, включая холодильник, но уже марки LG. Аппарат не был новенький, использовался не менее дюжины лет, но уровень качества мы почувствовали сразу. Ничего не текло, не крошилось, не намерзало, не гнило. Естественно, что жена в сторону «Атланта» сейчас и смотреть не хочет.

Очевидно, этот кредит придумали, так как белорусы не слишком охотно покупают товары, произведенные внутри страны.

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