Рогачевский МКК наказали за продажу сыра в Казахстан 7 8.01.2024, 13:00

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Иллюстративное фото

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ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» оштрафовано Экономическим судом Гомельской области за продажу сыра в Казахстан по низким ценам.

Как сообщили в пресс-службе МАРТ, предприятие продало в Казахстан 1,9 т твердого сыра по цене, которая оказалась ниже минимальных экспортных цен, установленных Минсельхозпродом.

Предприятие оштрафовано на сумму более 3 тыс. рублей, или в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от продажи, и расчетной выручкой от продажи по минимальной цене. Кроме того, на 3 базовых величины оштрафовано должностное лицо комбината.

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