Смогут ли США вернуться на вершину мировой истории 2 Андрей Пионтковский

8.01.2024, 13:02

5,652

Два героических народа тянут Вашингтон за шиворот.

Начну с известной всему миру цитаты из выступления Тони Блинкена в Иерусалиме 12 октября 2023 года. Его слова произвели тогда на израильтян впечатление своей искренностью и проникновенностью:

«The message that I bring to Israel is this: You may be strong enough on your own to defend yourself – but as long as America exists, you wlll never, ever have to. We will always be there, by your side». (англ: Послание, с которым я обращаюсь к Израилю, таково: Вы можете быть достаточно сильны сами по себе, чтобы защитить себя - но пока существует Америка, вам никогда, никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом, на вашей стороне)

Они прозвучали как антитеза другой знаменитой фразе, сказанной полвека назад в сходной ситуации госсекретарем США израильскому премьер-министру.

Решение Президента США послать к берегам Израиля две авианосные ударные группировки и его предупреждение Хезболле и Ирану: «Don’t, don’t!», конечно придавали дополнительный вес замечательным словам Блинкина.

Но давайте вернемся к ним почти 3 месяца спустя на фоне начавшегося вчера нового визита госсекретаря Блинкина на Ближний Восток.

Во-первых, и ход боевых действий на различных фронтах и кипучая деятельность Ирана по натравливанию на Израиль террористов всех мастей поставили под вопрос тезис о том, что Израиль способен defend itself on its own. Так действительно было в течение 75 последних лет.

Но сегодня это уже не так. Не просто для укрепления своей безопасности, а для самого выживания еврейского государства и его народа (тотальное уничтожение которого на днях снова было официально объявлено государственной целью и религией, если хотите, Ирана) Израилю необходимо решить две военных задачи, гораздо более масштабные, чем уничтожение крыс, засевших в катакомбах Газы.

Справедливая акция возмездия террористам Хезболлы за все уже ими совершенные и еще готовящиеся преступления имеет самостоятельное политическое и военное значение. Но, кроме того, это абсолютно необходимое предварительное условие для проведения Главной операции – военно-воздушного удара по Ирану. Иран не скрывает, что поставленный им Хезболле огромный ракетный арсенал, нацеленный на Израиль, это, в том числе, и инструмент сдерживания еврейского государства от удара по иранскому ядерному комплексу.

Израиль давно предупреждает, что он самостоятельно нанесет такой удар в случае приближения Ирана к обладанию ядерным оружием. А совсем недавно Пентагон объявил, что, по данным американской военной разведки, аятоллы находятся в двух неделях от получения первой ядерной боеголовки. Медлить больше невозможно.

Но в сегодняшних обстоятельствах список целей воздушного удара (ударов) должен быть существенно расширен. Ведущее войну на физическое уничтожение Израиля и моральное уничтожение США иранское военно-политическое руководство хуже ИГИЛ’а и должно быть беспощадно ликвидировано. Поэтому список целей помимо всех объектов ядерного комплекса и ракетной индустрии Ирана должен включать и центры принятия решений (аятоллы по списку, начиная с верховного, руководство КСИР, армия).

Израиль в одиночку уже не справится ни с первой, ни со второй задачами. Не беда. Ведь было же совсем недавно очень громко сказано городу и миру, что Израиль never, ever должен делать эту грязную работу в одиночку. Америка will always be there.

Но послушайте, какими словами напутствовали Блинкина вашингтонские чиновники. Вот, например, его собственный пресс-секретарь M. Miller:

«It is in no one's interest – not in the interest of any country in the region, not in the interest of any country in the world – to see this conflict escalated any further than it already is». («Ни в чьих интересах – ни в интересах какой-либо страны в регионе, ни в интересах какой-либо страны в мире – эскалация этого конфликта больше, чем она есть сейчас»).

Но верхом цинизма было заявление споуксмена NSC: «Biden has made clear that we do not support the conflict expanding into Lebanon. From the beginning, his message to any actor seeking to exploit the situation has been clear: Don't» (Байден ясно дал понять, что мы не поддерживаем распространение конфликта на Ливан. С самого начала его послание любому игроку, стремящемуся использовать ситуацию, было ясным: НЕТ).

Обратите внимание как ловко в этой фразе подлинное предупреждение дедушки Байдена «Don’t», угрожающе обращенное 9 октября к Ирану и Хезболле, перекоммутировано в адрес самого Израиля.

Блинкин за прошедшие 3 месяца, похоже проиграл какую-то очень важную битву в Вашингтоне. Он проиграл ее идеологическим фанатикам леволиберального крыла Демпартии («progressives»). Леваки целиком оказались на стороне тиранов и террористов и жаждут поражения ненавистного им империалистического Запада. Виновного, как внушили им их гарвардские и йельские профессора, в многовековых преступлениях колонизаторов против угнетенных народов мира.

Прогрессисты пока еще не слишком широко представлены в Конгрессе, но их сила в другом – они почти полностью доминируют в американских «качественных media». Как кандидат в президенты от демократической партии Байден, планирующий свое переизбрание, вынужден с ними считаться.

Злейшие враги открытого общества высоко ценят этот ресурс прогрессистов. Журналисты NY Times, CNN, Associated Press по любезному приглашению убийц и садистов ХАМАСа принимали деятельное участие во вторжении в Израиль. Снимали резню, похищения, пытки, глумление над телами погибших.

В целом, левые «качественные media» работают сегодня как пропагандистские листки и рупоры ХАМАСа на израильском фронте мировой войны и Путина на украинском.

Прогрессисты настоятельно требуют прекращения огня в Израиле и в Украине, т.е. капитуляции героически сражающихся сегодня за всех за нас Израиля и Украины и позорного ухода США из мировой истории.

Интересно, будет ли Блинкен снова напоминать в Иерусалиме, что он еврей, приехав на этот раз к евреям с посланием «Don’t». Вряд ли. Он понимает всю двусмысленность своей миссии.

И он знает, что будут делать израильтяне, хотя официально они ему этого вежливо не скажут. Оставив заключительную стадию зачистки Газы на потом, ЦАХАЛ нанесет сокрушительный удар по Хезболле, несмотря на все предостережения американцев.

Это рискованный сценарий. Но, во-первых, любой другой сценарий это ползучая капитуляция Израиля.

Во-вторых, в Иерусалиме полагают, что уже через несколько дней американцы поддержат Израиль своими ударными соединениями. 70% американского народа и двухпартийное большинство Конгресса потребуют такого решения.

Два героических народа – украинцы и евреи – все-таки втащат за шиворот обратно в мировую Историю упирающиеся США – этого неповоротливого номинального лидера Свободного Мира.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».