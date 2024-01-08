«Локация здесь прекрасная, поэтому закрываю глаза на мелочи» 3 8.01.2024, 13:25

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Как живется в первых хрущевках Минска рядом с проспектом Независимости.

Именно хрущевки решили проблему нехватки жилья в СССР после войны. Из коммуналок и бараков люди переезжали в первые собственные квартиры. И даже спустя 60 лет эти типовые постройки по-прежнему востребованы у белорусов. В первую очередь, из-за своей доступной цены. Во-вторых, они находятся в местах с развитой инфраструктурой, и даже в центральной части города. Например, дома в районе Волгоградской соприкасаются с главным проспектом. Кстати, они — первые хрущевки в Минске. Журналисты realt.by сходили туда на репортаж и узнали у местных жителей, как им здесь живется, про капитальный ремонт и соседей.

Массовое строительство хрущевок в СССР началось в конце 50-х. В столице Беларуси этот процесс стартовал на несколько лет позже. Первые типовые проекты появились недалеко от центра города — на улицах Волгоградской, Коласа, Либкнехта и Люксембург.

Волгоградская находится рядом с проспектом Независимости, расположившись между станцией метро «Московская» и трамвайными путями. Здесь около полусотни хрущевок. Конечно, в районе их намного больше, ведь типовые панели того времени занимают и соседние улицы: Кнорина, Кедышко, Белинского, Калинина и Толбухина.

В основе строительства белорусских хрущевок лежит московский проект 1−447. В районе Волгоградской можно найти несколько видоизмененных серий: 1−434с-2, 1−434с-3, 1−434с-5, 1−434с-6, 1−434к. Между собой они отличаются количеством квартир, секций, этажностью, материалом внешних стен: блоки или кирпич, а также метражом комнат. Например, в однушке 1958 года жилая зона занимала 18,6 м², 1959 года — 18,2 м², 1969 — 17,7 м². Квадратные метры гуляли в сторону кладовок и балконов, но при этом кухни не менялись.

Здешние хрущевки имеют 3 или 4 секции, чаще встречаются четырехэтажки, а не пятиэтажные здания. В этих домах больше всего двушек, а вот трехкомнатные квартиры — редкость, ведь их строили только в двух сериях из пяти представленных.

Когда на улице бесснежная зима, район назвать привлекательным сложно, но в теплую пору года некоторые дома теряются за старыми и густыми деревьями и превращают дворы в любимое место для прогулок. Сейчас же на земле лежат сгнившие листья, пустые бутылки и разнесенный воронами мусор. Красочность и новогоднее настроение создают оклеенные снежинками окна и украшенные балконы, но это редкость.

«Темные дворы и пьяницы на скамейках»

Оксана Петровна живет в доме у дороги, на Кедышко, 23А. 15 лет назад после смерти мужа она решилась разменять с детьми квартиру на проспекте Победителей. Практически сразу после переезда о своем выборе дома и подъезда женщина пожалела. Тогда она выбрала этот район из-за близкого соседства с метро и школой. Дом у дороги — принципиальный момент. У женщины в семье три девочки, поэтому она думала о том, чтобы им не страшно было возвращаться вечером домой.

— Когда приехала, взяла на себя инициативу поменять дверь в подъезде. При покупке меня, если честно, обманули, сказав, что пьяниц тут нет. Потом уже бывшая владелица говорила, что сделала это специально, в надежде, что появится нормальная семья на площадке. Мой сосед — алкаш, правда, сейчас сидит. В доме есть еще один сильно пьющий, — делится Оксана Петровна и жалуется на уборку в подъезде и во дворе. Говорит, что никому до этого дела нет, даже тем, кто здесь вырос и продолжает жить. — У меня два высших образования, но я не гнушаюсь подмести подъезд, снег убрать. Дети у меня также воспитаны, не привыкли в гадости жить. Ни жители, ни службы — никто ничего не хочет делать. Только лавочку поставили после N-количества звонков.

— У меня под окнами, что выходят во двор, часто собираются молодые ребята до 30 лет и голливудят с самого утра. Никто их там не гоняет.

Сам дом ждет капитального ремонта: полуразрушенные парадные, поломанные водосточные трубы, нижняя часть которых вот-вот упадет на клумбы. Внутри подъездов все тоже далеко от идеала. Цветы в горшках, ковры хоть и придают уюта, но не скрывают отлупившуюся краску и затекшие стены. Женщина надеется, что все-таки капремонт проведут уже летом. Возможно, улучшится инфраструктура и после строительства многоэтажек, что возводят ближе к трамвайным путям.

На районе несколько маленьких магазинов, где, как говорят местные, можно купить что-то по мелочи. Отсутствие больших продуктовых универсамов — вечная проблема жизни у центра. Многие ездят закупаться в Dana Mall или «Ригу».

За последние несколько лет Волгоградская заметно помолодела: здесь появилось больше молодых семей и студентов-арендаторов. Одна из причин, почему с доставшимися по наследству квадратами люди не спешат расставаться, — наличие поблизости аж 6 детских садов. В микрорайонах с новостройками таких условий нет.

Несколько дошкольных учреждений стоят практически друг за другом. Утром и в дневное время это самые оживленные места на районе, а вот вечером бродить у садиков страшно не только молодым девушкам, но и пожилым людям. Жалуются, что глубоко во дворах маловато уличного света.

27-летняя Елизавета не первая в семье, кто вырос в этом районе. В доме на Белинского с самого детства живет и ее папа. Его 88-я школа находилась по соседству. Первые классы там окончила и Лиза, а потом учреждение переделали в РУВД Первомайского района. Девочку же родители отправили в гимназию около парка Челюскинцев.

— На Белинского у нас стандартная трехкомнатная хрущевка: проходная гостиная, кухня в 5 квадратных метров, совмещенный санузел. Я здесь выросла, поэтому этот район мне родной. Люблю его за то, что много зелени, два парка рядом, в отличие от каменных джунглей. До центра и кольцевой тоже недалеко. В любую точку города, в принципе, от нас легко добраться.

Сейчас девушка живет в своей квартире в доме за «Белмаркетом». Когда у родителей появилась возможность приобрести недвижимость для дочери, они начали смотреть варианты неподалеку.

— Хотели двушку и, в идеале, в новых домах на улице Беды. Но те цены были нам не по карману. Довольно много было вариантов на Калиновского, но так как там проходит высоковольтная линия, что негативно влияет на здоровье, от этих объектов решили отказаться, — подмечает девушка. — На Волгоградской тоже попадались варианты, но часть из них — бабушатники, которые требовали еще огромных денег, сил и времени. И вот однажды, в феврале 2021 года, наткнулись на одну двухкомнатную квартиру с более-менее ремонтом и адекватной ценой — около 55 тысяч долларов.

Девушка быстро обновила ремонт, сохранила часть мебели, что досталась после покупки и паркет, который, как ей сказали продавцы квартиры, клал сам Гинтовт.

— Из минусов: темные дворы и пьяницы на скамейках. Мне кажется, таких людей собирает магазин под боком, но и соседи у меня любят погулять. Раньше мама наш дом на Белинского называли алконавтским, но, пожив несколько лет тут, понимаю, что там у нас интеллигенция, особенно после того, как РУВД появилось. В старых домах больная тема — парковки. На Белинского вообще помещается где-то 12 машин. Днем мест тоже нет, так как их занимают те, кто приезжает в милицию. На Волгоградской ситуация лучше, тут и проехать легче, так как есть круговые дворы.

Молодая девушка Люба — третья из семьи, которая продолжает жить в родовой квартире. Когда-то двушку на Кнорина получили ее бабушка и дедушка — сотрудники Института физики. Вообще, по словам девушки, в ее доме все квартиры давали академикам.

Она пересказывает воспоминания родителей, которые застали огромное количество детей во дворе, концертную площадку с гримеркой для артистов и кинобудку. Сейчас такого уже давно нет. Девушка отмечает, что количество выпивающих во дворе сократилось, но безопаснее не стало, ведь света на улицах ей тоже не хватает.

— Я этот район все равно очень люблю, так как он очень зеленый и находится рядом с парками. На велосипеде, например, легко летом можно добраться до Цнянки, — рассказывает девушка и говорит, что так и не может уехать отсюда в новую квартиру в Малиновке. Там ни души, ни прекрасных локаций рядом. Единственным неприятным периодом проживания здесь за все время она называет капремонт, который затянулся на полгода, причем пару месяцев из них — без газа.

«Ожидание и реальность совпали»

Капремонт еще не дошел и до большей части домов. Наверное, один из самых благоустроенных дворов района находится в окружении хрущевок № 27, № 27А, № 29, № 31 и № 31А, где около 10 лет назад провели еще старый капремонт — с заменой всех труб, проводки, окон и отделкой балконов. Здесь и дома красивые, и во дворе приятно.

— У нас лучший двор со всей Волгоградской. Здесь стоит беседка, есть детская площадка. К нам сюда приходят с детьми из других дворов, что, конечно, не всегда хорошо. Знаете ведь как бывает: не свое — не жалко. И мусорят, не ценят порядок, который мы, пожилые люди, наводим, — говорит Екатерина, что живет в одном из домов уже 50 лет. Ее здесь знают, как человека, который с весны до осени пропадает на клумбах, выращивая цветы и растения. Дачи у женщины нет. — Уже не хватает сил на все. Ладно еще бы просто возраст, так и воруют луковицы, ломают сирени.

Екатерина живет в квартире родителей мужа. Говорит, что первыми владельцами метров в этих хрущевках были переселенцы из бараков. Из старожилов в доме осталась только одна бабушка.

— Раньше нам жилось намного веселее. Когда меня замуж выдавали, соседи выкуп организовывали. Дорогу перегораживали аж три раза, — вспоминает Екатерина. — Мы и двери никогда на ключ не закрывали. Все друг друга уважали и знали. У каждого жителя был свой палисадник. За домом не было детского сада и женщины огороды там делали, а мой свекр участок засеял травой, где они потом с мужиками собирались.

Ремонт здесь коснулся не только домов, но и самого двора: дорогу расширили, появились места для стоянки авто. Разница с соседними кварталами колоссальная.

Ольга (имя изменено по просьбе героини) купила квартиру на Волгоградской в 2023 году. Несколько лет после переезда в Минск она снимала жилье на другой стороне проспекта, сразу у метро. Когда девушка решилась на покупку своей однушки, долго не выбирала район и искала на Волгоградской. Цены на здешние хрущевки были выше, чем в других местах, но оно и понятно: много зелени, до центра всего 10 минут, да и метро рядом.

— Я искала квартиру очень долго. Не сказать, что здесь часто в продаже появлялись хорошие объекты. Брать бабушатник не хотелось, так как ремонт и аренду жилья я бы не потянула, поэтому мечтала сразу заехать в свой дом после покупки. Спустя несколько месяцев нашла квартиру в минут 15 от метро. Конечно, она не была в идеальном состоянии, но я не могла больше ждать и боялась, что ничего приличного уже за хорошие деньги не найду. Пока есть возможность и кредиты — нужно брать.

Казалось бы, район один, но на другой стороне проспекта совершенно другая жизнь: тихо и более безопасно, говорит девушка.

— Здесь есть небольшие магазины, в отличие от того места, где жила я, но из них вечером вечно выходят мужики с бутылкой. Люблю прогулки и планировала, что буду ходить до метро и до дома пешком, но в итоге чаще езжу на автобусе.

Ольга говорит, что немного устала от ремонта, поэтому иногда ругает себя за покупку.

— Сейчас еще решила и дверь поменять входную, так как она пропускает запах сигарет из подъезда. Но в целом понимаю, что ожидание и реальность совпали. Локация здесь прекрасная, поэтому закрываю глаза на мелочи.

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