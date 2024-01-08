Залужный: Украинская ПВО уничтожила 18 российских ракет и восемь дронов

Залужный: Украинская ПВО уничтожила 18 российских ракет и восемь дронов1
- 8.01.2024, 13:35
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Всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения оккупантов.
Ночью и утром в понедельник, 8 января, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь шахедов.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.
Всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:
восемь ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (РФ);
семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области (РФ);
четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов);
24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Энгельс, РФ);
восемь крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;
шесть баллистических ракет Искандер-М из районов Джанкой, Чауда — Крым;
две управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область).
Российские оккупанты атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
Залужный отметил, что на этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.