Залужный: Украинская ПВО уничтожила 18 российских ракет и восемь дронов 1 8.01.2024, 13:35

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Всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения оккупантов.

Ночью и утром в понедельник, 8 января, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь шахедов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

Всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

восемь ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (РФ);

семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области (РФ);

четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков — Энгельс, РФ);

восемь крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области;

шесть баллистических ракет Искандер-М из районов Джанкой, Чауда — Крым;

две управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область).

Российские оккупанты атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

Залужный отметил, что на этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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