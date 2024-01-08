Белоруска взбудоражила TikTok рассказом про отдых в санатории под Минском 5 8.01.2024, 13:39

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Некоторым на такую путевку может потребоваться кредит.

Белоруска вместе с мамой на 10 дней поехала отдыхать в санаторий «Юность» в Минском районе. В TikTok она рассказала об условиях в учреждении и озвучила стоимость путевки: на двоих она обошлась в 3600 рублей. Комментаторы под видео отметили, что цена отдыха «не для работяги».

На странице с видео в TikTok указано, что автор контента — логопед Алина. В конце прошлого года она вместе с мамой побывала в санатории «Юность», который расположен недалеко от Минска. В роликах и комментариях под ними девушка рассказала, что бронировала путевку «очень заблаговременно». Желающим отдохнуть в «Юности» она посоветовала заняться бронированием за 2−3 месяца.

«Добираться удобно, из Минска можно на такси за 20−30 минут. Размеренный отдых. Питание трехразовое (шведский стол), вкусно и есть выбор. Ремонт в санатории современный, претензий не было. Есть возможность пройти курс лечения и обследоваться», — сообщила Алина.

Автор отметила, что путевка на двоих на 10 дней стоила 3600 рублей. В стоимость путевки входило проживание в двухместном номере, посещение бассейна и СПА, некоторые процедуры — ванны, лазер, ультразвук, ингаляции, грязи, массаж, ЛФК, минеральная вода. Отдельно Алина оплачивала подводный массаж, а также обследование у врача. При этом она отметила, что прайс на медицинские услуги аналогичен тем, которые действуют в частных столичных медцентрах.

«Из развлечений есть кино, бильярд, настольный теннис, дискотека и караоке в баре несколько раз в неделю, мастер-классы. Есть большая территория для прогулок. Для детей от 3 лет есть детская комната с воспитателем».

Девушка сообщила, что стоимость отдыха «не для зарплаты обычного работника госпредприятия», однако тиктокерша считает, что за те деньги, которые она заплатила, «сейчас ни на какое море не съездишь».

Комментаторы под двумя роликами писали, что стоимость путевки очень высока, чтобы купить ее, некоторым надо брать кредит в банке. Также они сомневались, что девушка действительно работает логопедом, мол, откуда у педагога могут быть такие деньги на отдых.

Алина не поддержала идею оформлять кредит для покупки путевки: «А потом отдавать пару лет. Не под зарплату рабочего. На обычной госработе есть профсоюз, там можно ловить путевку за 10−20% от стоимости». Что касается доступности такого отдыха для нее, то девушка сообщила следующее: «А что вас смущает? Или вы думаете, что все выпускники педа получают 3 копейки? Далеко не все педагоги мало зарабатывают. <…> Нужно не работать в госе. Когда я работала в саду, то даже на сапоги кредит надо было брать».

Вот несколько комментариев, которые оставили под видео пользователи:

«Моей зарплаты дефектолога не хватит на такой отдых. Или нужно экономить даже на хлебе».

«Почему в Беларуси такие цены в санаториях, немыслимые цены, чем это объяснить?»

«Цены как везде? Внимательно посмотрите цены в других санаториях. Санаторий хороший, но цены далеко не для многих белорусов. Не потянем».

«Как на луну слетать».

«20 минут от города — это не отдых».

«За эти гроши я билет в Италию лучше возьму».

«Увы, один из самых дорогих. Смешно, сутки 250−300 рублей. В основном иностранцы, Россия».

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