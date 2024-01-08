Российское наступление на одном из направлений может остановиться: в Генштабе назвали причины 8.01.2024, 13:50

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Пребывание россиян там сильно осложнилось.

Российские оккупанты могут временно приостановить штурмовые действия на левом берегу Херсонской области. Оккупантов вытесняют с этого направления неподходящие погодные условия.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она подтвердила, что в настоящее время пребывание россиян на указанной территории достаточно осложнилось.

«Штурмовые действия на определенный период времени могут быть «приморожены», в том числе и в условиях той погоды, которая сейчас затрудняет оккупантам пребывание на левом берегу», — отметила Гуменюк.

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