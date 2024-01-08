В Беларуси существенно изменилась сумма подарка, которая не будет облагаться налогом
- 8.01.2024, 14:04
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Подробности.
Скорректированы размеры доходов, полученных в качестве подарка, которые не будут облагаться налогом. Максимальная сумма дарения увеличилась на 1093 рубля и сейчас составляет 10 431 рубль.
С этой суммы не нужно будет платить подоходный налог.
В том случае, если физическое лицо получит в качестве подарка больше, чем указанная сумма, необходимо будет уплатить 13% с суммы, превышающей допустимую норму.