Украинский десантник из Javelin уничтожил четыре вражеских ББМ 2 8.01.2024, 14:12

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Вражеский штурм удалось сорвать.

Украинский десантник в одном бою уничтожил четыре боевые бронированные машины оккупантов. Вражеский штурм на Таврическом направлении удалось сорвать.

Об этом сообщает телеграм-канал Десантно-штурмовых войск Украины.

Так, на днях враг снова предпринял попытку прорвать оборону десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

«Штурм был отбит - техника осталась гореть в поле, большинство бойцов вражеской пехоты было уничтожено», - говорится в сообщении.

По словам военных, в этом бою особенно отличился младший сержант на позывной «Седой».

«Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса Javelin он уничтожил четыре бронированных машины, сорвав атаку врага. Тем самым искусный воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц», - добавляют десантники.

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