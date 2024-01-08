Жителя Кобрина задержали за «пикетирование» с помощью автомобиля 2 8.01.2024, 14:26

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иллюстративное фото

На номерной рамке был герб «Погоня».

В Кобрине местного жителя оштрафовали за то, что на его автомобиле была номерная рамка с гербом «Погоня». По мнению суда, мужчина таким образом проводил политический пикет. Постановление, вынесенное 11 декабря, появилось в банке судебных решений.

Номерные рамки с гербом «Погоня» — возможно, такие были и у кобринца. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Drive2.ru

Согласно материалам суда, автомобиль с несанкционированной рамкой заметили в центре города, возле гостиницы «Беларусь» на улице Советской. Его хозяин работает главным специалистом некоего ОАО «А.» — возможно, «Беларусбанка», который находится в соседнем здании.

«Разместил для всеобщего обозрения и публичной демонстрации на номерной рамке принадлежащего ему транспортного средства не зарегистрированный в установленном порядке герб П., чем провел одиночный пикет с целью выражения своих общественно-политических взглядов», — говорится в постановлении.

Сам кобринец признал вину частично (видимо, не отрицал наличие такой рамки, но не был согласен с тем, что это пикет). Однако у суда нашелся свидетель, который подтвердил его «вину».

По части 1 статьи 24.23 КоАП о несанкционированном пикетировании мужчине назначили штраф в размере 40 базовых величин, или 1480 рублей.

Отметим, в 1992–1996 году герб «Погоня», который был тогда государственным, размещался прямо на автомобильных номерах и был их обязательной частью — таким был установленный образец регистрационного знака.

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