«Пусть уже уходит»: россияне высказали свое мнение о выдвижении Путина на пятый срок 4 8.01.2024, 14:53

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Видеоопрос.

С 15 по 17 марта в РФ пройдут выборы президента РФ уже в 8-й раз. Действующий глава государства выдвинул свою кандидатуру на 5-й рекордный срок. Однако многие жители РФ прекрасно понимают, что выбор сделан давно и вместо них.

Журналисты оппозиционных каналов решили смонтировать ролик относительно мнения граждан РФ по кандидатуре Путина и мнение тех политиков, которые выдвинули себя в президенты, пишет «Диалог».

Многие жители РФ попросили затушевать их лица, так как боятся Путина, но на камеру заявили, что хватит диктатору сидеть в Кремле, а его срок давно подошел к концу. Также многие россияне прекрасно понимают, что выборы прошли уже давно и без их участия.

В конце ролика журналисты показали достижения Путина за последние 24 года: война, нищета, разруха, холод, дефицит и так далее.

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