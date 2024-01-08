Бойцы ЦАХАЛа показали ближний бой с террористами 8.01.2024, 15:25

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Бойцы 7 бригады ЦАХАЛа, во время расширения плацдарма на юге Хан-Юниса, успешно уничтожили значительное количество террористов в интенсивных ближних боях, применяя огонь из танков и с воздуха.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Бойцы провели обыски на объектах принадлежавшие террористам в данном секторе. В процессе проведения обысков были обнаружены боеприпасы, оружие, гранаты, рации и множество разведывательных документов. В дополнение к этому, бойцы боевой группы обнаружили шахту на территории школы, игрушки выполненные в виде автомата Калашникова, и фотографии изображающие процесс обучения школьников обращению с оружием.

Пресс-служба отмечает, что во время наступательных действий, по бойцам ЦАХАЛа было выпущено несколько ракет с РПГ. После чего бойцы 7 группы уничтожили террористов осуществивших обстрел.

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