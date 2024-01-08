Страх перед салфеткой Алексей Лушников

8.01.2024, 15:32

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Россия вернулась в свое естественное состояние.

Хочется протереть ладонью глаза, очнуться и понять, что это был просто дурной сон. Да, фильмец кривой посмотрел перед сном. Или сгоряча зачитался Солженицыным и на тебе - два года сна.

Салфетку, блин.

«В Петербурге женщина обнаружила в продуктах салфетку с прославляющим Бандеру стихом.

Как стало известно «Фонтанке.ру», вечером 5 января дама купила продукты в одном из продуктовых магазинов на Таллинском шоссе. Уже дома она обнаружила сложенную салфетку, на которой были написаны строчки из песни, прославляющей Степана Бандеру и украинских солдат. В конце неизвестный поздравил покупательницу с Новым годом.

Женщина сообщила о находке в службу безопасности гипермаркета. Сотрудники полиции изъяли салфетку и начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности — по статье 205.2 УК РФ.»

Увы, это не сон. Страна вернулась в свое естественное состояние безупречной мерзости. Это увечье не скрыть под эпохами. Все как всегда - люди борцы, людишки молчуны, подонки стукачи. Над ними гремит фальшивыми мудьями сумасшедшая власть. И все вместе, обнявшись в кувырке, засосав смертельной слюны, пластичные и бессмысленные кубарем катятся в 19 век. И всё это русская реальность первой четверти 21 века.

Ещё обидно. Но уже не жалко.

Алексей Лушников, Telegram

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