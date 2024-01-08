«На наших тренировках женщины могут дать волю эмоциям и стать раскрепощенными» 8.01.2024, 15:40

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Как мамы Гродно объединились в футбольный клуб.

Клубу «Футбольные мамы Гродно» всего пару месяцев. В команде играет только одна профессиональная футболистка — и экономистки, бухгалтерки, поварихи, охранницы, дальнобойщицы и бизнес-леди. Участницы команды говорят, что футбол — самый классный вид спорта.

Возраст участниц — от 23 до 45 лет, пишет «Вечерний Гродно». Тренировки проходят по пятницам в спортзале ФФК ГрГУ имени Янки Купалы на Захарова. «По пятницам люди обычно ходят по барам, и только мы — на футбол!», — говорят футболистки.

Команда собралась по приглашению тренерки Клавдии Софьиной. В Беларуси это первое такое сообщество. Позднее опытом гродненок заинтересовались в Бресте.

«В футбольной школе „Немана“ занимаются девочки. За тренировками наблюдают мамы, вот мы предложили им самим попробовать себя в футболе. Они согласились! Очень быстро к нам присоединились другие мамы», — рассказала Клавдия Софьина.

В будущем тренеры планируют заявить команду в турниры, чтобы команда могла не просто тренироваться, но и соревноваться.

«Многие родители любят учить детей, как им правильно тренироваться и играть. Но когда они попробовали сами, поняли, что слишком много требуют от детей», — отмечает другая тренерка Ирина Козеева.

«На наших тренировках женщины открыты, для них нет рамок, они могут дать волю эмоциям и стать раскрепощенными».

Как проходит тренировка

Тренировка длится час. В нее входит разминка, также тренеры предлагают женщинам необычные упражнения. Например, игра в футбол большим надувным мячом: и эффективно, и весело. Стоимость одной тренировки — 10 рублей, первая идет в подарок.

Играют семьями

Семьи в основном поддерживают футбольных мам. Например, на каждую тренировку приезжает семья из Обухово. У них футболом занимается мама, сын и дочка. Муж работает ветеринаром, жена продавцом, но дети увлекли их спортом так, что теперь те не могут без него жить. В другой семье футболом занимаются две дочки. Папа не увлекается футболом, но ставит им ворота и стрижет газон, иногда стоит на воротах. Когда футбол идет по телевизору, он уходит в гараж, а мама с дочками очень эмоционально болеют.

Их тренировками заинтересовались даже на «Гродно Азот». Сотрудники предприятия тренируются после мам. Раньше они приходили за пару минут до начала своей тренировки, а сейчас — за час, чтобы посмотреть, как женщины играют в футбол.

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