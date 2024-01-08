Украинские хакеры взломали базу одного из топ-банков РФ 8.01.2024, 15:51

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В Сети опубликованы данные миллионов россиян.

Хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу «Альфа-Банка». В утечке содержатся номера телефонов, карт и счетов пользователей.

Доступ к этим данным хакеры получили в октябре 2023 года и опубликовали информацию о 44 тыс. клиентов. Об этом пишет издание «Важные истории».

В базе данных, которую опубликовали хакеры, содержится информация о ФИО, датах рождения, номерах телефонов, карт и счетов более 24 миллионов физических лиц—клиентов «Альфа-Банка». Кроме того, еще в ней есть более 13 миллионов данных о юридических лицах.

В издании сообщают, будто проверили случайной выборкой, что опубликованные сведения действительно относятся к реальным жителям РФ.

Следует отметить, что слитыми в сеть данными могут воспользоваться мошенники. При этом в банке факт утечки информации отрицают. На вопрос журналистов о том, намерен ли «Альфа-Банк» перевыпускать карты своим клиентам, в банке не ответили. Публично «Альфа-Банк» отрицает факт взлома.

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