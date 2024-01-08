Лукашисты решили поиздеваться над учащимися одной из школ Минской области
- 8.01.2024, 15:57
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Здание не отпаливается уже несколько дней, но занятия не отменяют.
В одном из районов Минской области школа не отапливается уже несколько дней из-за аварии на котельной, пишут Кулуары KYKY.
Сегодня утром температура на улице была -18°, а в классах — от +6°С до +8°. На занятиях дети и учителя сидят в куртках, так как, по информации издания, чиновники не разрешили отменить уроки, «чтобы не нарушать учебный процесс».
Вместо этого в школе сократили время перемен между уроками — чтобы дети пошли домой пораньше.
В Беларуси школы могут закрываться при -25°С и ветре более 3 м/с, по решению местных исполнительных и распорядительных органов власти.