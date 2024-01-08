История с видео о белорусском бренде с дизайном и качеством «как на Wildberries» получила продолжение 8.01.2024, 16:19

Белорусский бренд ответил блогеру

TikTok-блогер Анна с ником @alicekrisp возмутилась, обнаружив очень похожие вещи у белорусского бренда и в интернет-магазинах. История получила продолжение: бренд Swan, кофточку которого раскритиковала Анна, ответил девушке. И даже сделал интересное предложение. «Зеркало» рассказывает подробности.

Что произошло?

В своем ролике в TikTok Анна сравнила две кофточки, которые выглядели очень похоже.

— Вот такая кофточка от белорусского бренда SWAN. К ней идет топик (я его не взяла), и она стоит 180 рублей. Из минусов — вот такие торчащие нитки [на рукавах], сделана она максимально неаккуратно, — говорила девушка на видео, демонстрируя первую находку.

После этого Анна развернула еще одну, практически идентичную вещь, которую, по ее словам, заказала на Wildberries за 37,46 рубля. А следом на видео появился скриншот с сайта Aliexpress, где похожая кофта стоит уже 6,93 рубля.

Как отреагировал бренд

Белорусский бренд одежды SWAN не оставил без внимания критику и опубликовал ответ в комментариях под роликом Анны в Instagram. Его представители поблагодарили блогера за обратную связь и заверили, что все их модели «разрабатываются и производятся исключительно на собственном производстве в Минске».

— Бренд SWAN — это 300 м2 производственных площадей, современное оборудование и более 30 работников-профессионалов в штате, — написано в комментарии. — В большинстве коллекций мы используем итальянские ткани и фурнитуру, которые привозим самостоятельно, а также сотрудничаем с проверенными поставщиками.

В ответе обращается внимание на то, что «дизайн и лекала данного комплекта — это собственная разработка бренда, вдохновленная мировыми модными тенденциями». Кроме того, представители SWAN утверждают, что изделие на видео сделано из итальянской ткани, «имеющей все необходимые документы, подтверждающие качество и происхождение сырья».

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