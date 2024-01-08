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В России участвовавшему в «голой» вечеринке рэперу Vacio вручили повестку

  • 8.01.2024, 16:21
  • 1,440
В России участвовавшему в «голой» вечеринке рэперу Vacio вручили повестку
Vacio

После ареста его отвезли в военкомат.

Рэп-исполнителю Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на «полуголой» вечеринке у телеведущей Насти Ивлеевой, вручили повестку в военкомат на 9 января. Об этом он сам рассказал общественному деятелю и члену ОНК Алексею Лобареву, пишет «МК».

По словам Васильева, после окончания срока ареста на 15 суток, который ему назначил Лефортовский суд, признав виновным в мелком хулиганстве, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где он получил повестку. Затем молодого человека доставили в полицию, чтобы провести с ним «профбеседу».

В день, когда артист должен явиться в военкомат, он будет находиться в спецприемнике. При этом служить в армии Васильев не сможет, что ранее установила военно-врачебная комиссия Екатеринбурга, откуда он приехал в Москву.

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