Украинский эксперт назвал состав авиагруппировки в Беларуси 1 8.01.2024, 16:33

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В нее входит 32 самолета и 29 вертолетов.

Эксперт Центра военно-политических исследований и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в своем «Фейсбуке» опубликовал состав авиационной группировки, которая находится на территории Беларуси. В нее входит 32 самолета и 29 вертолетов, в том числе 15 вертолетов огневой поддержки.

В состав группировки он включил российские и белаоусские самолеты и вертолеты, в том числе для 9 вертолетов он не указал принадлежность.

По версии Машовца, на 5 января группировка включала:

авиабаза Мачущили: 5 белорусских вертолетов Ми-8\17 и 9 белорусских вертолетов Ми-24\35,

авиабаза в Лиде: 10 белорусских самолетов Су-25К\УБК,

авиабаза в Барановичах: 4 белорусских и 3 российских самолета Су-30СМ, 8 белорусских самолетов Миг-29\Миг-29С, Миг-29УБ, 7 белорусских самолетов Су-25К\УБК , 6 белорусских Ми-24\35, 9 вертолетов Ми-8\17 (принадлежность не указана).

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