Копия Путина
- Telegram-канал «Рывок и прорыв»
- 8.01.2024, 16:35
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Только церковная.
Патриарх Кирилл - копия Путина. Только церковная. Путин за четверть века лишил страну будущего. Кирилл сделал то же самое с РПЦ. И тому, и другому давно пора покинуть работу, с которой они не справились. Оба сидят.
Происходящее с РПЦ объяснимо – она приложение к российскому руководству, едет в вагоне за кремлевским «паровозом».
Есть еще несколько черт, роднящих Кирилла с Путиным, – лживость, лицемерие, пустословие. На Рождество Кирилл объявил: «Наши современники зачастую оказываются ослепленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что все чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света».
Россияне ослеплены другим – трагедий 24 февраля. Катастрофой для России, окончательно лишенной хорошего будущего. Но об этом Кирилл молчит. Потому что он – соучастник, один из тех, кто привел страну к 24 февраля.
Telegram-канал «Рывок и прорыв»