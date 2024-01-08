Аркадий Мошес: Режим Лукашенко получил серьезную пощечину

Аркадий Мошес: Режим Лукашенко получил серьезную пощечину1
- 8.01.2024, 16:42
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В частности — от Еревана.
Режим Лукашенко неинтересен как для Запада, так и для стран постсоветского пространства. Такое мнение в эфире «Еврорадио» высказал директор исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес.
Прежние разговоры и предположения, якобы Запад может возобновить отношения с Лукашенко, затихли. Режим Лукашенко для Запада абсолютно непривлекателен с точки зрения партнерства, считает Мошес.
— Также стоит отметить, что произошло падение авторитета Беларуси и на постсоветском пространстве, в конце года это было видно очень сильно. Эскапады Еревана: сюда поеду, сюда не поеду. Если задумываться о дипломатических канонах, это достаточно серьезная пощечина Лукашенко, который претендует на один из центров интеграции постсоветского пространства.
Также Беларусь не стала полноправным членом ни БРИКС, ни ШОС. Наверное, когда-то станет. Но сейчас не взяли — и это тоже сигнализирует, в какой степени Лукашенко способен оказывать влияние на постсоветском пространстве.