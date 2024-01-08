Аркадий Мошес: Режим Лукашенко получил серьезную пощечину 1 8.01.2024, 16:42

11,228

Аркадий Мошес

В частности — от Еревана.

Режим Лукашенко неинтересен как для Запада, так и для стран постсоветского пространства. Такое мнение в эфире «Еврорадио» высказал директор исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес.

Прежние разговоры и предположения, якобы Запад может возобновить отношения с Лукашенко, затихли. Режим Лукашенко для Запада абсолютно непривлекателен с точки зрения партнерства, считает Мошес.

— Также стоит отметить, что произошло падение авторитета Беларуси и на постсоветском пространстве, в конце года это было видно очень сильно. Эскапады Еревана: сюда поеду, сюда не поеду. Если задумываться о дипломатических канонах, это достаточно серьезная пощечина Лукашенко, который претендует на один из центров интеграции постсоветского пространства.

Также Беларусь не стала полноправным членом ни БРИКС, ни ШОС. Наверное, когда-то станет. Но сейчас не взяли — и это тоже сигнализирует, в какой степени Лукашенко способен оказывать влияние на постсоветском пространстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».