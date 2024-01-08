Гомельчанин обменял iPhone на перфоратор известной марки, но радость длилась не долго 9 8.01.2024, 17:27

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Мужчина пришел домой и детально изучил прибор.

Незнакомец на улице предложил гомельчанину обменять iPhone 13 на набор инструментов и перфоратор якобы популярной японской марки Makita. Тот согласился, но пришел домой, детально изучил прибор и заподозрил, что стал жертвой мошенников. Точку в истории поставили специалисты Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

После досконального изучения перфоратора клиент усомнился, что электроинструмент действительно произведен японской фирмой Makita. Даже картинка на паспорте изделия отличалась от внешнего вида инструмента. Поняв, что, скорее всего, на его пути оказался мошенник, он написал заявление в милицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и назначил судебную товароведческую экспертизу. Специалист ГКСЭ детально изучил перфоратор и выяснил, что предоставленный инструмент с маркировочными данными «makita HR 2630» не имеет отношения к перфоратору торговой марки Makita модель HR2630, и его остаточная стоимость составляла 153 рубля 69 копеек.

«Судебный эксперт отметил, что объект исследования значительно отличается от оригинала. Корпус чемодана, в котором хранится электроинструмент, насыщенного бирюзового цвета, не совпадает с цветом корпуса самого перфоратора. В оригинальном перфораторе торговой марки Makita оба цвета одинаковы и имеют несколько иной оттенок. Защелки в исследуемом чемодане также бирюзового цвета и без надписей, тогда как в оригинальном кейсе защелки другой конструкции и черного цвета с объемным изображением Makita. Переключатель режимов работы исследуемого перфоратора расположен на боковой поверхности корпуса. В оригинальном электроинструменте этой фирмы он расположен на нижней поверхности корпуса», — сообщила пресс-служба ГКСЭ.

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