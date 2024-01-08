В Беларуси появилась новая необычная услуга 3 8.01.2024, 18:24

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В России за это берут деньги, а в нашей стране услуга пока бесплатна.

На белорусской торговой интернет-площадке появилась необычная услуга. Добровольцы вызываются доесть ваши салаты, оставшиеся с Нового года и Рождества. Внимание на объявление обратило издание Blizko.by.

На российском сайте объявлений Avito такие предложения не редкость, а теперь они добрались и до Беларуси.

«Доем за вас новогодние салаты (даже прошлогодние), если сил ваших больше нет это есть», — пишет Дмитрий.

За услугу по поеданию салатов доброволец денег не берет. В России же такие услуги зачастую стоят денег: от 200 до 2000 российских рублей за поедание (примерно от 7 до 70 белорусских).

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