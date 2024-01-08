Голые против замерзающих 4 8.01.2024, 18:11

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Вечеринка Ивлеевой роспропаганду интересует куда больше коммунального коллапса в Подмосковье.

Коммунальная катастрофа в Подмосковье заинтересовала пропаганду в разы меньше, чем вечеринка Ивлеевой и предвыборная кампания Путина.

Федеральные СМИ не сильно взволновала ситуация в Московской области, где несколько сотен тысяч человек остались без тепла в 20-градусный мороз. Вечеринке Ивлеевой и предвыборной кампании Путина они посвятили куда больше времени и заметок, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Госагентство РИА Новости посвятило ЧП в Подмосковье всего 22 заметки, а «голой вечеринке Ивлеевой» - аж 117 сообщений. Среди них — сразу две колонки пропагандиста Петра Акопова. В одной из них он уверяет, что вечеринка «вызвала бурную реакцию общественности» (это ложь — согласно опросу ФОМ, мероприятие Ивлеевой интересует всего лишь 2% опрошенных). Про коммунальную катастрофу в Подмосковье ни одной колонки, обзора или программы нет.

Первый канал уделил замерзающим жителям Подмосковья лишь 84 секунды. Именно столько длился сюжет про ЧП в программе «Время» 7 января. Большую его часть занял губернатор Подмосковья Воробьев, который якобы «лично занимается проблемой». Его синхрон длился почти половину сюжета. Местных жителей Первый канал, судя по всему, даже не спросил об обстановке (хотя бурлит даже страница Воробьева в ВК - на фото). До Рождества Первый канал вообще хранил молчание о ЧП. И «заметил» проблему только тогда, когда ее наконец начали решать местные власти. Зато почти в каждом выпуске новостей нашлось место для сюжета о предвыборной кампании Путина.

Госканалы рассказывают про ЧП в Подмосковье в самом конце новостных выпусков. «Россия-1» в программе «Вести в 20:00» от 7 января уделила случившемуся около 3 минут, но перед этим рассказала едва ли не обо всех событиях в России и мире. Мероприятия с участием Путина «Вести» показывали в течение 12 минут. НТВ же вообще не нашло место замерзающим в своих новостях. При этом рассказало, как Воробьев поздравил с Новым годом семью «погибшего героя СВО».

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