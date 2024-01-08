Ученые обернули вспять климатические часы Земли 1 8.01.2024, 18:47

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Удалось заглянуть на 66 миллионов лет назад.

Десятилетиями ученые предупреждали о надвигающемся климатическом кризисе, в 2023 заявили, что Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в «эру глобального кипения», а затем и вовсе огорошили — даже самого красного цвета недостаточно для обозначения жары на шкале температур, пишет SciTechDaily.

Одной из основных причин климатического кризиса считаются выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека: в данный момент концентрация CO2 в атмосфере Земли достигла 419 частей на миллион (ppm), однако какое место эта отметка занимает в истории нашей планеты?

Чтобы ответить на этот вопрос ученые, при участии геологов из Университета Юты, обратились к биологическим часам планеты. В ходе исследования они изучили множество маркеров в геологических летописях, которые дают ключ к разгадке содержания древних атмосфер. По словам соавтора исследования, профессора геологии Гейба Бауэна, ученые смогли «отмотать биологические часы Земли» до кайнозойской эры (около 66 млн лет назад) — эпохи, которая началась с вымирания динозавров и появления млекопитающих.

Во время анализа ученые обратились к ледникам, содержащим пузырьки воздуха — это дало ученым прямые доказательства того, что уровни углекислого газа наблюдались около 800 000 лет назад. Однако эта запись не простирается слишком глубоко в историю планеты.

Не секрет, что по мере глобального потепления наша планета теряет ледяные щиты, а вместе с ними и прямые доказательства — фактически у ученых больше нет образцов, которые можно было бы проанализировать. Поэтому в своих исследованиях они также были вынуждены обратиться к косвенным доказательствам:

изотопы в минералах;

морфология окаменелых листьев;

геологические данные, отражающие химию атмосферы.

Новое исследование ученых фактически стало результатом усилий сообщества, в котором принимают участие около 90 ученых из 16 разных стран. Исследователи получили финансирование в виде десятков грантов и надеются, что в конечном итоге им удастся отмотать биологические часы Земли на невероятные 540 миллионов лет — к заре сложной жизни.

Результаты работы ученых показывают, что сегодня уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли составил 419 ppm — это самый высокий показатель за последние 14 млн лет. При этом будущее планеты выглядит куда более мрачным: ожидается, что уже к концу столетия концентрация CO2 достигнет 600–1000 частей на миллион.

Авторы исследования отмечают, что концентрация углекислого газа в будущем будет зависеть от уровня выбросов, если человечеству не удастся их сократить — показатели будут максимально высокими. Кроме того, авторы исследования отмечают, что не знаю, как именно столько высокие концентрации углекислого газа в атмосфере планеты могут отразиться на будущем климатической системы Земли.

Команда считает, что дальнейшие исследования и составление карты прошлых уровней CO2 может помочь ученым предсказать, как климат планеты может выглядеть в будущем и можем ли мы на это еще повлиять.

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