На месте «Короны» возле центра Минска будет другой магазин 8.01.2024, 19:05

3,312

Что за он?

На месте супермаркета «Корона» в ТЦ «Мост» на Институте культуры откроется магазин «Дионис». Это следует из опубликованных вакансий, пишет Realt.

Магазин «Корона» на улице Могилевской, 2/1 работал с 2016 года. Площадь — 583 квадрата. А 11 января он закрывается (сначала был заявлен срок 4 января, но потом закрытие перенесли).

На его месте откроется магазин «Дионис». Этой сетью управляет компания «Ресттрейд» из Новополоцка. Она основана бизнесменами Сергеем Думпой и Борисом Цлафом.

В Беларуси у «Диониса» 25 магазинов. Из них 5 — в Минске. В столицу сеть пришла в 2018 году, открыв свой супермаркет на месте универсама «Могилевский» на Институте культуры.

«Дионис» выделяется в числе прочего хорошим выбором фруктов, потому что «Ресттрейд» — крупный импортер фруктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».