На месте «Короны» возле центра Минска будет другой магазин
- 8.01.2024, 19:05
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Что за он?
На месте супермаркета «Корона» в ТЦ «Мост» на Институте культуры откроется магазин «Дионис». Это следует из опубликованных вакансий, пишет Realt.
Магазин «Корона» на улице Могилевской, 2/1 работал с 2016 года. Площадь — 583 квадрата. А 11 января он закрывается (сначала был заявлен срок 4 января, но потом закрытие перенесли).
На его месте откроется магазин «Дионис». Этой сетью управляет компания «Ресттрейд» из Новополоцка. Она основана бизнесменами Сергеем Думпой и Борисом Цлафом.
В Беларуси у «Диониса» 25 магазинов. Из них 5 — в Минске. В столицу сеть пришла в 2018 году, открыв свой супермаркет на месте универсама «Могилевский» на Институте культуры.
«Дионис» выделяется в числе прочего хорошим выбором фруктов, потому что «Ресттрейд» — крупный импортер фруктов.