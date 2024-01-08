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До -24 °С ожидается в Беларуси 9 января

  • 8.01.2024, 19:13
  • 1,746
До -24 °С ожидается в Беларуси 9 января

Будет преимущественно без осадков.

Во вторник, 9 января, в Беларуси по-прежнему прогнозируют морозы, однако будет преимущественно без осадков. Подробнее о том, к каким погодным условиям готовиться белорусам в ближайшие дни, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Завтра ожидается увеличение облачности. Будет преимущественно без осадков, лишь по северу страны прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью северо-западный, слабый, днем западный, 5–10 м/с, по северо-востоку местами порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит -16... -22 °С, по юго-востоку до -24 °С. Днем синоптики прогнозируют от -1 °С по северу до -8 °С по югу.

В среду, 10 января, будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут -1...-8 °С, по югу до -10 °С, днем будет -3...+2 °С.

В четверг, 11 января, будет облачно. Временами осадки, в основном снег, мокрый снег. Местами метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, днем на большей части порывы до 15–20 м/с. Ночью температура воздуха составит -4...+2 °С, а днем от -2 °С до +3 °С.

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