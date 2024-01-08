В РФ на трассе М11 столкнулись около 50 автомобилей 1 8.01.2024, 19:22

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Есть погибшие.

На российской трассе М11 «Нева» в Новгородском районе России 8 января произошло массовое ДТП с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие, сообщил глава российского региона Андрей Никитин.

Авария произошла в 14.45 на 526-м километре трассы. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета, столкновение произошло «в связи с ухудшением погодных условий». По данным местного гидрометцентра, в понедельник утром под Новгородом прошел обильный снегопад.

Сообщается о гибели четырех человек. Среди них младенец 2023 года рождения, пишет РИА Новости.

Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто. Предусмотрен съезд на федеральную дорогу М10 на 545 км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор).

«На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — сообщил Андрей Никитин.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД, СК. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП.

Трасса М11 «Нева» — скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

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