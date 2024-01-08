Цена на нефть марки Brent упала ниже $76 за баррель 8.01.2024, 19:37

Стоимость упала после снижения Саудовской Аравией официальных цен.

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов упала ниже $76. Это произошло на фоне решения Саудовской Аравии сократить цены на февральские поставки для покупателей во всех регионах.

Мартовские котировки на марки нефти Brent и WTI начали падать после того, как 7 января власти Саудовской Аравии решили снизить стоимость нефти для потребителей во всех регионах, включая Азию, на поставки в феврале на фоне сохраняющегося слабого спроса на мировом рынке. Сейчас на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 за баррель Brent предлагают $75,95 (-3,72%), за WTI – $70,65 (-4,41%).

По информации источников агентства Bloomberg, потребление нефти обычно снижается в феврале и марте, когда переработчики закрывают некоторые заводы для планового обслуживания. Одновременно с этим высокий уровень предложения в мире, включая предложения от США, повышает риск образования переизбытка, что вынудило группу ОПЕК+, возглавляемую Саудовской Аравией и Россией, продлить сокращение добычи на текущий год.

Собеседник издания добавил, что саудовская госкомпания Saudi Aramco сократила стоимость нефти марки Arab Light на $1,5-2 за баррель на поставки в Азию. Скидка также распространяется на поставки в северо-западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

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