Вышел на свободу бобруйский блогер Андрей Белявский 8.01.2024, 19:46

Андрей Белявский

Андрея Белявского задержали в апреле 2022 года за оскорбление Лукашенко.

Вышел на свободу бобруйский блогер Андрей Белявский. 22 августа 2022 года тикток-блогеру присудили два года колонии в условиях общего режима.

Белявский якобы разместил в тиктоке два видеоролика с оскорблениями в адрес Лукашенко (ст. 368 УК).

Андрея задержали прямо на работе — в его собственном велосипедном магазине «Велоспортмастер».

Вместе с Белявским забрали и его несовершеннолетнего сына. Потом сына отпустили — отдали бабушке с дедушкой. После задержания ГУБОПиК захватил аккаунт Белявского в тиктоке.

Стало известно, что на днях Андрей вышел на свободу из витебской колонии № 3. Видео со дня освобождения появилось в тиктоке.

Андрея Белявского задержали 25 апреля 2022 года, причем брутально. Он приехал в магазин с сыном, только зашел в помещение, как залетели ОМОН и милиция в штатском. Сын не успел выйти из машины.

В магазине Андрея повалили на землю, один из силовиков снимал задержание на видео. У Андрея спросили: «Знаешь, за что?» Он ответил: нет. На что ему сообщили: тогда узнаешь в суде. После Андрею закрутили руки и повели в микроавтобус.

Вместе с Белявским забрали и его несовершеннолетнего сына.

«Когда силовики узнали, что сыну Андрея нет 18-ти, то говорили с подростком спокойно. Сказали парню, что якобы Белявский подрезал кого-то на трассе и случилась «страшная авария», начали расспрашивать об отце», — говорил знакомый Белявского в интервью.

После сына отпустили — отдали бабушке с дедушкой.

«Андрей понимал, что могут прийти, спрашивал у своих: что они будут делать, если его задержат? С одной стороны, так шутил», — упоминал знакомый в интервью.

Свой аккаунт в тиктоке под названием «У меня вопрос» Белявский посвящал новостям и их комментированию. Делал это с юмором, в его роликах фигурировали и Азаренок, и Лукашенко. Высказывался против войны.

106 тысяч подписчиков, 4,6 миллиона лайков — такими были неплохие показатели для белорусского блогера. А некоторые ролики «залетали» на сотни тысяч просмотров, у самых популярных видео по 500-700 тысяч.