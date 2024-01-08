Вышел на свободу бобруйский блогер Андрей Белявский
- 8.01.2024, 19:46
Андрея Белявского задержали в апреле 2022 года за оскорбление Лукашенко.
Вышел на свободу бобруйский блогер Андрей Белявский. 22 августа 2022 года тикток-блогеру присудили два года колонии в условиях общего режима.
Белявский якобы разместил в тиктоке два видеоролика с оскорблениями в адрес Лукашенко (ст. 368 УК).
Андрея задержали прямо на работе — в его собственном велосипедном магазине «Велоспортмастер».
Вместе с Белявским забрали и его несовершеннолетнего сына. Потом сына отпустили — отдали бабушке с дедушкой. После задержания ГУБОПиК захватил аккаунт Белявского в тиктоке.
Стало известно, что на днях Андрей вышел на свободу из витебской колонии № 3. Видео со дня освобождения появилось в тиктоке.
Андрея Белявского задержали 25 апреля 2022 года, причем брутально. Он приехал в магазин с сыном, только зашел в помещение, как залетели ОМОН и милиция в штатском. Сын не успел выйти из машины.
В магазине Андрея повалили на землю, один из силовиков снимал задержание на видео. У Андрея спросили: «Знаешь, за что?» Он ответил: нет. На что ему сообщили: тогда узнаешь в суде. После Андрею закрутили руки и повели в микроавтобус.
Вместе с Белявским забрали и его несовершеннолетнего сына.
«Когда силовики узнали, что сыну Андрея нет 18-ти, то говорили с подростком спокойно. Сказали парню, что якобы Белявский подрезал кого-то на трассе и случилась «страшная авария», начали расспрашивать об отце», — говорил знакомый Белявского в интервью.
После сына отпустили — отдали бабушке с дедушкой.
«Андрей понимал, что могут прийти, спрашивал у своих: что они будут делать, если его задержат? С одной стороны, так шутил», — упоминал знакомый в интервью.
Свой аккаунт в тиктоке под названием «У меня вопрос» Белявский посвящал новостям и их комментированию. Делал это с юмором, в его роликах фигурировали и Азаренок, и Лукашенко. Высказывался против войны.
106 тысяч подписчиков, 4,6 миллиона лайков — такими были неплохие показатели для белорусского блогера. А некоторые ролики «залетали» на сотни тысяч просмотров, у самых популярных видео по 500-700 тысяч.