Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр

Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр4
- 8.01.2024, 19:49
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Ему было 78 лет.
Умер легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Беккенбауэру было 78 лет. Его смерть журналистам подтвердили члены семьи спортсмена.
Франц Беккенбауэр — немецкий футболист и тренер. Считается одним из лучших защитников XX века.
За время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе, сыграл на полях трех чемпионатов мира, в сумме провел 103 игры за сборную ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей.
В качестве капитана команды ФРГ выиграл чемпионат мира по футболу 1974 года. На клубном уровне трижды подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с мюнхенской «Баварией» в 1974—1976 годах, а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Помимо «Баварии» выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург».