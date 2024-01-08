Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр 4 8.01.2024, 19:49

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Франц Беккенбауэр

Ему было 78 лет.

Умер легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Беккенбауэру было 78 лет. Его смерть журналистам подтвердили члены семьи спортсмена.

Франц Беккенбауэр — немецкий футболист и тренер. Считается одним из лучших защитников XX века.

За время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе, сыграл на полях трех чемпионатов мира, в сумме провел 103 игры за сборную ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей.

В качестве капитана команды ФРГ выиграл чемпионат мира по футболу 1974 года. На клубном уровне трижды подряд завоевывал Кубок европейских чемпионов с мюнхенской «Баварией» в 1974—1976 годах, а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Помимо «Баварии» выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург».

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